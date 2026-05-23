Валуев усомнился, что внутри спортивных федераций много недругов России Валуев заявил, что в спортивных федерациях мало недругов России

Москва23 мая Вести.Функционеры из международных спортивных федераций вряд ли хотят принимать антироссийские решения, но на них давят политики. Таким мнением с ИС "Вести" поделился бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев.

Спортсмены хотят, функционеры, скорее всего, действуют с оглядкой на политиков, которые, безусловно, оказывают очень сильное давление, в том числе и на международные федерации, это надо понимать. А, скорее всего, внутри федераций мало вот той русофобии, той истинной нелюбви к России и ее спортсменам, о которой предпочитают говорить опять же наши недруги рассказал Валуев

Ранее сообщалось, что право выступать под национальным флагом и гимном российским спортсменам вернула международная федерация муай-тай. Об этом рассказал министр спорта Михаил Дегтярев.