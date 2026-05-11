Москва11 мая Вести.Жесткий запрет на российский флаг и гимн на международных соревнованиях, действовавший с февраля 2022 года, начал ослабевать с осени 2025 года, когда некоторые спортивные федерации стали снимать подобные ограничения. Причины этого пересмотра объяснил в интервью ИС "Вести" председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Олег Матыцин.

Он убежден, что, если рассмотреть исторический контекст, причины этого решения и рекомендации международных спортивных организаций, то становится ясно: оно было глубоко политизировано.

Оно было очень сильно политизировано, и было принято в нарушение принципов Олимпийской хартии, единства международной спортивной семьи. Но почему это было сделано? Именно для того, чтобы оказать давление на государство, потому что флаг и гимн являются символами государства заявил Матыцин

Он отметил, что данное решение было оспорено в спортивном арбитражном суде.

Спортивный арбитражный суд принял решение о том, что действительно это нарушает принципы честной борьбы и принципы построения спортивного международного спортивного сообщества. И потом уже в заявлении нового руководства Международного Олимпийского комитета прозвучали слова о необходимости соблюдения равных прав спортсменов и отсутствие дискриминации представителей отдельной страны по национальному признаку. Федерации начали прислушиваться к законным призывам. И с одной стороны, это правовой аспект, с другой стороны, международные федерации понимают, что без участия российских спортсменов, которые практически по абсолютному большинству видов спорта являются ведущими ... соревнования становятся неполноценными, и они пользуются меньшим интересом со стороны средств массовой информации, со стороны зрителей. Вот такое сочетание правового аспекта и понимания со стороны руководства международных федераций привело к тому, что отдельные федерации сейчас восстановили права спортсменов. И это демонстрация того, что мы выстояли под давлением рассказал Матыцин

Одной из первых спортивных организаций, снявших запрет на российскую символику стала Международная федерация дзюдо (IJF), которая вернула российским спортсменам право выступать под флагом РФ на международных соревнованиях. За принятие решения проголосовал исполнительный комитет IJF, подчеркивая, что Россия исторически является ведущей страной в мировом дзюдо, а ее полное возвращение обогатит соревнования на всех уровнях.