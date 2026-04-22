Москва22 апр Вести.Украинская теннисистка Дарья Снигур после матча турнира категории WTA 1000 в Мадриде пожала руку представительнице Австралии Дарье Касаткиной, сменившей российское спортивное гражданство.

Бывшая первая ракетка России, 28-летняя Касаткина уступила Снигур, 98-й ракетке мира, в первом круге WTA 1000. Матч между ними закончился со счетом 3:6, 6:3, 6:7 (13:15).

Касаткина выступает за Австралию с марта 2025 года. Спортсменка рассказывала, что смена спортивного гражданства далась ей нелегко, но поддержка фанатов очень ей помогла.