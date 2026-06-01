Симоньян поблагодарила теннисистку Шнайдер за лайки под постами в соцсетях

Москва1 июн Вести.Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поблагодарила российскую теннисистку Диану Шнайдер за лайки под постами в социальных сетях, которые не понравились спортсменке с Украины.

Украинская теннисистка Александра Олейникова в ходе пресс-конференции на Открытом чемпионате Франции по теннису потребовала ввести санкции против российской спортсменки за лайки под постами Симоньян.

Затем был матч, в котором Диана вынесла Олейникову в двух сетах в одну калитку. Диана, спасибо за лайки. Я вас тоже написала Симоньян в своем Telegram-канале

Шнайдер одержала победу над Олейниковой в третьем круге и вышла в четвертый круг "Ролан Гаррос".