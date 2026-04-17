Москва17 апрВести.Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал украинские СМИ, которые писали, что госпитализированную в реанимацию тренера Татьяну Тарасову будто бы "настигла карма за Украину". Об этом сообщает Sports 24.
У Балабанова был такой фильм "Про уродов и людей". Не считаю своим долгом обсуждать моральных уродовсказал Губерниев
Комментатор добавил, что избегает чтения таких материалов и посоветовал игнорировать тексты подобного характера.
79-летнюю Татьяну Тарасову, как сообщалось ранее, положили в реанимацию, но позднее ее состояние улучшилось. Согласно предварительной информации, причиной госпитализации стали последствия перенесенной острой респираторной вирусной инфекции.