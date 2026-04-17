"Моральные уроды": Губерниев осудил украинские СМИ за публикации про Тарасову

Москва17 апр Вести.Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал украинские СМИ, которые писали, что госпитализированную в реанимацию тренера Татьяну Тарасову будто бы "настигла карма за Украину". Об этом сообщает Sports 24.

У Балабанова был такой фильм "Про уродов и людей". Не считаю своим долгом обсуждать моральных уродов сказал Губерниев

Комментатор добавил, что избегает чтения таких материалов и посоветовал игнорировать тексты подобного характера.

79-летнюю Татьяну Тарасову, как сообщалось ранее, положили в реанимацию, но позднее ее состояние улучшилось. Согласно предварительной информации, причиной госпитализации стали последствия перенесенной острой респираторной вирусной инфекции.