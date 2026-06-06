В аэропорту Гуанчжоу застрял подросток из РФ, приехавший на работу моделью

Подросток из РФ застрял в аэропорту Гуанчжоу, его обмануло модельное агентство В аэропорту Гуанчжоу застрял подросток из РФ, приехавший на работу моделью

Москва6 июн Вести.Молодой человек из Москвы не может выбраться из Гуанчжоу после того, как уехал на заработки в Китай. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации источника, 15-летний юноша-модель заключил контракт с китайским агентством, приехал в страну и обустроился. Однако затем работодатель без объяснения причин разорвал контракт, отказав и в выплате денег.

Оставшись без средств, он пытался устроиться на работу, но ему отказывали из-за возраста. Отказалась помогать и местная полиция.

В результате он вынужден попрошайничать в аэропорту для накопления нужной суммы на билет обратно домой. Согласно предварительным сведениям, он почти собрал ее.