Подросток из России, живший в аэропорту Гуанчжоу без денег, вылетел домой Несовершеннолетнего россиянина, застрявшего в аэропорту Гуанчжоу, забрала мать

Москва6 июн Вести.Несколько дней находившийся в аэропорту города Гуанчжоу 15-летний россиянин улетел домой вместе со своей матерью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральное консульство РФ в городе Гуанчжоу.

Застрявший в городе Гуанчжоу китайской южной провинции Гуандун подросток из России в субботу благополучно вылетел в Москву вместе с мамой говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что юноша из Москвы не мог улететь из Гуанчжоу после того, как модельное агентство, с которым он заключил контракт, оставило его без средств к существованию.