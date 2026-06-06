Москва6 июнВести.Несколько дней находившийся в аэропорту города Гуанчжоу 15-летний россиянин улетел домой вместе со своей матерью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральное консульство РФ в городе Гуанчжоу.
Застрявший в городе Гуанчжоу китайской южной провинции Гуандун подросток из России в субботу благополучно вылетел в Москву вместе с мамойговорится в сообщении
Ранее сообщалось, что юноша из Москвы не мог улететь из Гуанчжоу после того, как модельное агентство, с которым он заключил контракт, оставило его без средств к существованию.