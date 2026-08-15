Ограничения на полеты сняты в аэропортах Бугульмы и Нижнекамска

Два российских аэропорта вернулись к штатной работе Ограничения на полеты сняты в аэропортах Бугульмы и Нижнекамска

Москва15 авг Вести.Временные ограничения на полеты сняты в аэропортах Бугульмы и Нижнекамска, сообщили в пресс-службе Росавиации утром 15 августа. Ограничения длились чуть больше часа.

Аэропорты Бугульма, Нижнекамск (Бегишево). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в тексте, опубликованном в в канале ведомства в МАХ в 05.22 по московскому времени

В Росавиации уточнили, что принятие подобных мер было вызвано необходимостью обеспечения безопасности полетов. Иных подробностей не приводится.