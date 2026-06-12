В пяти аэропортах России сняли ограничения на полеты Открылись аэропорты Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Чебоксар и Ижевска

Москва12 июн Вести.Пять аэропортов, где сегодня ранее вводились ограничения на полеты, вернулись к штатной работе. Как сообщает Росавиация, вновь открыты авиагавани Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Чебоксар и Ижевска.

Сообщения об этом появились в мессенджере ведомства в MAX в 09.43 и 09.52.

Аэропорты: Бугульма, Казань, Нижнекамск (Бегишево), Чебоксары … Аэропорт Ижевск: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в публикациях

В Росавиации напомнили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось об отмене ограничений в ряде других российских аэропортов, которые вводились сегодня ночью.