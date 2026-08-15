Москва15 авгВести.Временные ограничения на прием и отправку воздушного транспорта сняты в пяти российских аэропортах, об этом сообщает Росавиация. Информация была опубликована в канале МАХ утром 15 августа.
Аэропорты Самара (Курумоч), Саратов (Гагагрин), Ульяновск (Баратаевка), Уфа, Чебоксары. Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в сообщении.
Ограничения продлились около 2,5 - 3 часов. По данным Росавиации, они были обусловлены необходимостью обеспечения безопасности полетов.