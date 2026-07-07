Билет в один конец: шахтер из Кузбасса отказался возвращаться домой из Таиланда Шахтер из Кузбасса после отдыха в Таиланде отказался возвращаться домой

Москва7 июл Вести.48-летний житель Кузбасса Евгений после пятидневного отдыха в Таиланде отказался возвращаться домой и пропал. Волонтер Светлана Шерстобоева в интервью ИС "Вести" рассказала, что родственники обратились за помощью к местным волонтерам, позже выяснилось, что Евгений все же вышел на связь.

Евгений прилетел в Паттайю 21 июня на пять дней. По истечении срока отпуска сибиряк решил там и остаться. Мужчина не явился в аэропорт, а матери и туроператору по телефону сказал, что никуда не поедет и теперь его дом – это Таиланд.

В моей практике это первый случай, когда человек вот так категорически отказывается возвращаться домой. Туроператор здесь, в общем-то, бессилен. Он, конечно, может, оказывать какое-то содействие, предоставлять информацию, быть связующим звеном, но в его полномочия не заложено принудительное возвращение туриста, если он отказывается от возвращения домой рассказала руководитель туристического агентства Людмила Чернавская

На следующий день Евгений заявил матери и туроператору, что забаррикадировался в номере, и потребовал срочно купить ему билет домой. Его запрос был скромным – прямой рейс до Москвы и строго бизнес-классом. Узнав, что такой перелет обойдётся в 173 тыс. рублей, мужчина выругался и снова отказался лететь.

По словам шахтера, его задерживала тайская полиция за неоплаченный счет в ресторане и дебош. Через некоторое время его выпустили под обещание вернуть деньги. Затем неизвестные женщины украли у него деньги, документы и вещи. Последний раз он выходил на связь 2 июля, просил мать перевести деньги незнакомцам, которые согласились оплатить ему две ночи в отеле.

Кто его может обратно отправить? Если он сам не хочет, то дело остается только за тайскими властями. Если он нарушит визовый режим и задержится дольше срока, то это уже будет основание для тайских властей его просто депортировать объяснила Людмила Чернавская

О шахтере из Кузбасса ничего не было слышно последние пять дней. Родственники обратились за помощью к местным волонтерам. Те уже начали поиски, как сегодня его близкие сообщили радостную новость.

Мне пришло сообщение, что товарищ вышел на связь, поиск больше не нужен. Хэппи-энд, надеюсь, будет, если человек одумался и решил возвращаться домой. Если нет, то это будет вторая серия. У него нет документов, ему надо сейчас получить свидетельство на возвращение в консульстве рассказала волонтер Светлана Шерстобоева

Безвизовый режим в Паттайе для россиян – 30 дней. Евгений находится там уже 2,5 недели. Если он в ближайшее время не продлит визу или не обратится в консульство за документами, домой он вернется уже с депортацией.