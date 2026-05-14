Боец СВО пожаловался, что его без согласия выселили из квартиры в Москве

Москва14 мая Вести.Боец СВО Виктор Хроменко в комментарии ИС "Вести" рассказал, что лишился жилья. По словам мужчины, вернувшись с фронта, он не смог попасть в квартиру, поскольку ее уже продали.

Военный пояснил, что в трехкомнатной квартире на проспекте Андропова в Москве у него было 1/15 доли. Две трети долей продала тетя, а еще одну треть, с учетом доли мужчины, продала мать Хроменко.

Адвокат бойца СВО Булат Тугутов заявил, что для защиты прав его клиента был подан иск о принудительном вселении в спорную квартиру.

Нами уже подан иск о принудительном вселении Виктора Николаевича в жилое помещение и обязании новых сособственников не чинить препятствий к пользованию имеющейся долей заявил он

Адвокат подчеркивает, что меры по воспрепятствованию пользованию жилым помещением, а именно то, что новые владельцы квартиры сменили замки, можно расценить как самоуправство. Он добавил, что по этому поводу было подано заявление в органы внутренних дел.

При этом новые обладатели квартиры на Андропова заявили, что предлагали бойцу СВО компенсацию за его долю.

Ранее сообщалось, что мошенники в РФ используют новую схему, при которой аферисты незаконно сдают в аренду жилье умерших людей. Злоумышленники обращаются к нотариусу от имени дальнего родственника усопшего и просят открыть наследственное дело, а затем сдают недвижимость.