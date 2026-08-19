Москва19 авг Вести.Обнаруженное в Архангельском соборе Кремля погребение великого князя Дмитрия Донского удивило ученых своей сохранностью. Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" вице-президент РАН, руководитель Института археологии РАН Николай Макаров.

Он привел некоторые детали об останках Дмитрия Донского, обнаруженных при проведении противоаварийных реставрационных работ.

В соборе была снята треснувшая крышка с его саркофага, и мы смогли исследовать первое нетронутое, целостно сохранившееся погребение великого князя XIV века. Это очень простой погребальный обряд, строгий белокаменный саркофаг, отсутствие каких-то артефактов, которые сопровождают погребенного, и очень интересные антропологические штрихи, которые многое добавляют к образу великого князя. Это человек высокого роста, с характерным развитием плечевого пояса, указывающего, что это воин, со следами боевых травм на черепе. Князь-воин — это теперь не только литературный образ, но и вот такая антропологическая документальность. Это удивительная возможность прикоснуться к XIV веку и получить такие драгоценные для науки штрихи характера этой эпохи и выдающегося героя русской истории XIV века рассказал Макаров

По его словам, тело Дмитрия Донского было помещено в прямоугольный каменный саркофаг так называемого ящичного типа и плотно накрыто каменной крышкой. Останки не нарушались и не перекатывались, поэтому очень хорошо сохранились, что нечасто бывает в средневековых некрополях. Теперь ученым предстоит длительная обработка полученных материалов.

Мы пока делаем первые шаги, мы собрали первичную информацию, предстоит ее проанализировать, обобщить и составить какую-то общую картину. Но первая информация получена, она очень важна. И нас, конечно, удивляет сохранность останков. Это очень редкий случай, когда хорошо сохранилась не только костная часть останков, но и часть мягких тканей. Это большая редкость. Так что вот такое неожиданное и очень важное, конечно, событие для истории, археологии и нашего наследия. Можно сказать, обновление памяти об эпохе Куликовской битвы сказал Макаров

По его словам, это первое сохранившееся погребение русского князя XIV века, которое открывают археологи.

Все подобные погребения были разрушены, останки перекладывались, они вынимались из саркофагов, и археологи чаще всего имеют дело с пустыми саркофагами или с перемещенными останками, которые нарушены уже. Здесь мы имеем полную целостность останков и возможность их увидеть. До нас они открывались только один раз - в XIX веке. Так что это совершенно уникальная ситуация. Древнерусским аристократическим некрополям не повезло - они очень нарушены, к сожалению. Они нарушались и в дореволюционное время, и в советское время большинство некрополей пострадало, поэтому мы можем только радоваться, что некрополь Архангельского собора дошел до нас в полной целостности… У нас не так много подлинных памятников XIV века Московской Руси. Каждый из них очень важен, и слово "драгоценный" здесь не будет преувеличением подчеркнул Макаров

По словам ученого, он и его коллеги пытаются сдерживать эмоции после обнаружения такой реликвии нашей истории.

Здесь есть такой чисто информационный аспект - всякий историк, археолог хочет больше знать, его интересует новая информация. Но, с другой стороны, мы прикасаемся к таким священным реликвиям нашей национальной истории, потому что кто для нас может быть важнее, чем князь Дмитрий Иванович Донской? Мало таких фигур, которые равноценны просто по своему имени, по статусу, по своей символике. Понятно, что чувства мы испытываем. Но как профессионалы мы стараемся их сдерживать, потому что изучение подобного погребения — это, конечно, большая ответственность, каждый шаг должен быть выверен, поэтому мы предельно спокойны. Стараемся быть мы все спокойными и наши эмоции не показывать. Но, поверьте, они есть сказал вице-президент РАН

Ранее искусствовед, специалист по древнерусской архитектуре, профессор Андрей Баталов заявил ИС "Вести", что обретение мощей великого князя Дмитрия Донского не только важно для науки, но и имеет огромное значение для всей России.

В июле при реставрационных работах в Архангельском соборе над захоронениями великих князей нашли три саркофага, включая саркофаг Донского.