В Музеях Московского Кремля обратили внимание на аскетизм погребения Донского Музеи Московского Кремля: погребение князя Дмитрия Донского было аскетичным

Москва19 авг Вести.Погребение князя Дмитрия Донского было аскетичным - тело было покрыто саваном, никаких древнерусских атрибутов в саркофаге не обнаружено. Об этом сообщил ИС "Вести" заместитель гендиректора Музея Московского Кремля, главный хранитель Андрей Баталов.

Обнаруженное в Архангельском соборе погребение было в идеальном состоянии - полностью сохранились все костные останки и нетленные части мышечных тканей.

Погребение очень аскетичное, как могли судить антропологи, которые визуально его обследовали. Тело было покрыто саваном, который практически полностью сохранился. Никаких, естественно, драгоценностей. Это не было [принято] в древнерусской традиции. Поскольку он [Донской] не принимал монашества перед кончиной, то не было и атрибутов монашеского одеяния пояснил Баталов

По словам эксперта, обретение мощей несет глубокий смысл для страны.

Явление мощей дает нам некоторое обетование на преодоление тех трудностей, с которыми мы сейчас сталкиваемся. И мы их обязательно преодолеем заключил он

Ранее в Русской православной церкви подтвердили подлинность мощей.