Замглавы Музеев Кремля: в саркофаге Донского, кроме его останков, других нет

Замглавы Музеев Кремля ответил, есть ли в саркофаге Донского еще чьи-то останки Замглавы Музеев Кремля: в саркофаге Донского, кроме его останков, других нет

Москва31 авг Вести.Помимо останков князя Дмитрия Донского, других скелетов в саркофаге святого не было. Такое заявление сделал замгендиректора Музеев Московского Кремля по научной работе Андрей Баталов, его слова приводит ТАСС.

Нет, там (в саркофаге. – Прим. ред.) точно никого нет сказал эксперт

Баталов уточнил, что абсолютно уверен в этом, так как находится там с момента открытия ежедневно.

Ранее он также опроверг слухи о том, что пяточная кость Донского была утеряна.

В июле при реставрационных работах в Архангельском соборе Кремля над захоронениями великих князей были обнаружены три саркофага, в том числе саркофаг Донского. Ранее заведующая лабораторией контекстуальной антропологии Института археологии РАН Мария Добровольская сообщала ИС "Вести", что у останков Донского хорошо выраженный мышечный рельеф в области плеча и предплечья, а также крупный размер кистей.