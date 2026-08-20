Москва20 авг Вести.Исследования останков князя Дмитрия Донского выявили хорошо выраженный мышечный рельеф в области плеча и предплечья, а также крупный размер кистей. Об этом сообщила ИС "Вести" заведующая лабораторией контекстуальной антропологии Института археологии РАН, член-корреспондент РАН, доктор исторических наук Мария Добровольская.

В июле при реставрационных работах в Архангельском соборе Кремля над захоронениями великих князей нашли три саркофага, включая саркофаг Донского. Позднее подлинность останков была подтверждена с помощью антропологического исследования.

Добровольская рассказали детали о состоянии костей.

Можно было заметить хорошее развитие мышечного рельефа на плечевых костях, на костях предплечья, и крупные размеры кисти… Полная сохранность длинных трубчатых костей, в частности костей ног, конечностей, позволила их измерить, не сдвигая с места и реконструировать примерную длину тела. Нам неважно точно попасть сантиметр в сантиметр, нам важно понять: высокорослый, низкорослый, какого сложения рассказала Добровольская

Эксперт подтвердила, что князь был высоким по сравнению со среднестатистическим человеком той эпохи.

Между 1,75 и 1,80 метра. Для того времени это действительно высокий рост отметила она

Кроме того, специалист упомянула состояние зубов князя.

Как у большинства людей Средневековья, конечно, состояние зубной системы не лучшее добавила Добровольская

Ранее вице-президент РАН, руководитель Института археологии РАН Николай Макаров рассказал ИС "Вести" детали об останках и саркофаге. По его словам, сохранилась даже часть мягких тканей, что является большой редкостью.

Дмитрий Донской - великий князь Владимирский, князь Московский и Новгородский. Известен объедением русских земель вокруг Москвы, также его имя неразрывно связано с Куликовской битвой, положившей начало освобождению Руси от монголо-татарского ига.