Москва20 авг Вести.Новые технологии исследования останков позволяют определить состояние здоровья человека: особенности физических нагрузок на суставы и мышц. Об этом рассказала ИС "Вести" заведующая лабораторией контекстуальной антропологии Института археологии РАН, член-корреспондент РАН, доктор исторических наук Мария Добровольская.

При вскрытии саркофага проводится цифровая съемка, которая позволяет обработать эти изображения и получить разностороннюю информацию, пояснила она.

Сейчас наступает другое время — время других технологий, и мы стараемся именно с их привлечением получать новые данные. Можно довольно подробно, не перемещая останки, познакомиться с маркерами состояния здоровья человека. Можно оценить особенности физических нагрузок на определенные суставы, определенные группы мышц, что важно для реконструкции основных видов деятельности. Можно ознакомиться с общими размерами и пропорциями сообщила Добровольская

Так, результаты исследования саркофага с мощами Дмитрия Донского, обнаруженного во время исследования в Архангельском соборе Московского кремля, показали, что князь был крупного телосложения, отметила эксперт.

Удалось реконструировать длину тела, рост человека. Князь был высокорослым и с очень крупными общими размерами, что стало причиной того, что его останки прямо вписаны в контур саркофага. Может быть, это одна из причин того, что очень хорошо все сохранилось, никак не перемещалось внутри этой белокаменной конструкции сообщила Добровольская

Исследования также показали, что князь испытывал большие физические нагрузки воина. Эти данные привел вице-президент РАН, археолог Николай Макаров.