Москва20 авгВести.В ходе исследования останков князя Дмитрия Донского не были выявлены следы хронических системных заболеваний. Об этом сообщила ИС "Вести" заведующая лабораторией контекстуальной антропологии Института археологии РАН, член-корреспондент РАН, доктор исторических наук Мария Добровольская.
Особенности костного рельефа, связанные с прикреплением крупной мускулатуры, могут дать представление об образе жизни человека, пояснила она.
Мы не обнаружили следов каких-то хронических системных заболеваний. Как у большинства людей Средневековья, конечно, состояние зубной системы не лучшее. Но это опять же фоновое, совершенно типичное для времени состояние. Поэтому опять же письменные свидетельства о причинах смерти великого князя туманны, но они состоят в том, что князь заболел, его мучили внутренние боли, которые могут быть локализованы в области груди. Что это было за заболевание — непонятно. И поскольку, видимо, оно не так долго мучило его, то следов какого-то системного воспаления мы не выявилирассказала Добровольская
Она не исключила, что аналитические работы могут дополнить сведения.
Но пока мы только можем сказать, что причины — это какая-то кратковременная болезньдобавила эксперт
Ранее Добровольская рассказала ИС" Вести", что исследования останков Донского выявили хорошо выраженный мышечный рельеф в области плеча и предплечья, а также крупный размер кистей.
В свою очередь вице-президент РАН, руководитель Института археологии РАН Николай Макаров сообщал ИС "Вести", что сохранилась даже часть мягких тканей Донского, что является большой редкостью.
В июле при реставрационных работах в Архангельском соборе Московского кремля над захоронениями великих князей нашли три саркофага, включая саркофаг Донского. Позднее подлинность останков была подтверждена с помощью антропологического исследования. В Русской православной церкви сообщали, что мощи будут возвращены в саркофаг после завершения исследований, но несколько частиц будут находиться в храмах.
Дмитрий Донской - великий князь Владимирский, князь Московский и Новгородский. Известен объедением русских земель вокруг Москвы, также его имя неразрывно связано с Куликовской битвой, положившей начало освобождению Руси от монголо-татарского ига.