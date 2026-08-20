Историк озвучила итоги поисков следов болезни, которая привела к смерти Донского Историк Добровольская о причине смерти Донского: следов воспаления мы не выявили

Москва20 авг Вести.В ходе исследования останков князя Дмитрия Донского не были выявлены следы хронических системных заболеваний. Об этом сообщила ИС "Вести" заведующая лабораторией контекстуальной антропологии Института археологии РАН, член-корреспондент РАН, доктор исторических наук Мария Добровольская.

Особенности костного рельефа, связанные с прикреплением крупной мускулатуры, могут дать представление об образе жизни человека, пояснила она.

Мы не обнаружили следов каких-то хронических системных заболеваний. Как у большинства людей Средневековья, конечно, состояние зубной системы не лучшее. Но это опять же фоновое, совершенно типичное для времени состояние. Поэтому опять же письменные свидетельства о причинах смерти великого князя туманны, но они состоят в том, что князь заболел, его мучили внутренние боли, которые могут быть локализованы в области груди. Что это было за заболевание — непонятно. И поскольку, видимо, оно не так долго мучило его, то следов какого-то системного воспаления мы не выявили рассказала Добровольская

Она не исключила, что аналитические работы могут дополнить сведения.

Но пока мы только можем сказать, что причины — это какая-то кратковременная болезнь добавила эксперт

Ранее Добровольская рассказала ИС" Вести", что исследования останков Донского выявили хорошо выраженный мышечный рельеф в области плеча и предплечья, а также крупный размер кистей.

В свою очередь вице-президент РАН, руководитель Института археологии РАН Николай Макаров сообщал ИС "Вести", что сохранилась даже часть мягких тканей Донского, что является большой редкостью.

В июле при реставрационных работах в Архангельском соборе Московского кремля над захоронениями великих князей нашли три саркофага, включая саркофаг Донского. Позднее подлинность останков была подтверждена с помощью антропологического исследования. В Русской православной церкви сообщали, что мощи будут возвращены в саркофаг после завершения исследований, но несколько частиц будут находиться в храмах.

Дмитрий Донской - великий князь Владимирский, князь Московский и Новгородский. Известен объедением русских земель вокруг Москвы, также его имя неразрывно связано с Куликовской битвой, положившей начало освобождению Руси от монголо-татарского ига.