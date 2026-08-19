Стало известно, почему археологи не извлекли останки Донского из саркофага Ученые РАН не стали извлекать останки Дмитрия Донского из саркофага

Москва19 авг Вести.Специалисты Института археологии РАН не извлекали останки великого князя Дмитрия Донского из саркофага, оставив их там для будущих поколений археологов. Такое заявление сделал журналистам врио директора института, вице-президент РАН Николай Макаров.

В этих случаях нам важнее сохранить останки, которые могут возвращаться будущему поколению археологов, когда, скажем, реконструкция лица по черепу не потребует извлечения сказал Макаров

В июле при реставрационных работах в Архангельском соборе Кремля, над захоронениями великих князей, нашли три саркофага, включая саркофаг Дмитрия Донского. Подлинность мощей из саркофага была подтверждена антропологическим исследованием. По информации СМИ, сохранность мощей оценивается как хорошая, только нет левой пяточной кости. Помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал ИС "Вести", что на останках есть следы от тяжелой травмы.

Дмитрий Донской - великий князь Владимирский, князь Московский и Новгородский. Его имя неразрывно связано с Куликовской битвой, также он известен объединением русских княжеств вокруг Москвы.