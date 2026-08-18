Москва18 авг Вести.Обретение мощей великого князя Дмитрия Донского важно для науки, также это имеет огромное значение для всей России. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" искусствовед, специалист по древнерусской архитектуре, профессор Андрей Баталов.

В июле в Архангельском соборе Кремля над захоронениями великих князей реставраторы нашли три саркофага, включая саркофаг Дмитрия Донского. Подлинность мощей великого князя подтвердило антропологическое исследование. Источники СМИ рассказали, что останки представлены в полной комплектности, за исключением левой пяточной кости.

Для науки это важно тем, что, во-первых, открыт саркофаг достаточно необычной формы. Он прямоугольной, не антропоморфной формы - это, конечно, интересно для всех тех ученых, которые занимаются средневековыми погребениями. Но главное, что открыты мощи великого князя, героя Куликовской битвы, и это имеет огромное значение для всего нашего народа, поскольку это происходит в наше время, когда нам молитвенная помощь Дмитрия Донского необходима сказал Баталов

Ранее значимость обретения мощей Дмитрия Донского объяснил в интервью ИС "Вести" помощник президента РФ Владимир Мединский.

Дмитрий Донской - великий князь Владимирский, князь Московский и Новгородский, объединивший русские княжества вокруг Москвы. Его имя неразрывно связано с Куликовской битвой, положившей начало освобождению Руси от монголо-татарского ига. Причислен к лику святых Русской православной церковью.