Москва25 авг Вести.Князь Дмитрий Донской является совершенно колоссальной по своему значению и вкладу в развитие русского народа фигурой. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко.

По его словам, обретение мощей русского князя – событие, которое до конца еще не осознано, и в нынешнем историческом контексте звучит особым образом.

Дмитрий Иванович – это, конечно, совершенно колоссальная по значению фигура и особая по своему вкладу в развитие русского народа. Поэтому, безусловно, это событие, наверное, еще до конца даже не осознано. Все-таки оно в определенном нынешнем историческом контексте совершенно, как мне кажется, звучит по-особому… Переплетаются события многовековой давности и вот те тяжелые испытания, которые наше Отечество сейчас тоже переносит, и это определенное духовное укрепление, наверное, для всех нас сказал Петрушко

Мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского были обретены в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля, о чем стало известно 18 августа. Антропологическое исследование подтвердило их подлинность.

По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла частицы мощей Дмитрия Донского будут находиться в разных храмах Русской православной церкви.