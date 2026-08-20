Москва20 авг Вести.Символизм обретения мощей Дмитрия Донского чрезвычайно важен и неслучаен, это имеет глубинное историческое и духовное значение. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Это действительно событие огромного исторического значения, огромной духовной силы. Не только для православной Церкви и не только для православного мира, а мне кажется, вообще для всей нашей страны и всех наших граждан. Всем прекрасно известно историческое значение подвига - именно это слово, я думаю, здесь вполне уместно - Дмитрия Донского. Это подвиг объединения, это подвиг победы над врагом, но это также и подвиг силы духа. Поэтому я думаю, что символизм этого второго обретения мощей, как мы говорим в Церкви - этот символизм действительно чрезвычайно важен и неслучаен. Вообще мы такой категорией, как случайность, не оперируем. Это все, естественно, имеет большое, глубинное историческое и духовное значение сказал Легойда

Ранее заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил ИС "Вести" , что частицы мощей Дмитрия Донского разместят в нескольких храмах России.

Заведующая лабораторией контекстуальной антропологии Института археологии РАН, член-корреспондент РАН, доктор исторических наук Мария Добровольская сообщила ИС" Вести", что исследования останков Донского выявили хорошо выраженный мышечный рельеф в области плеча и предплечья, а также крупный размер кистей.

В июле при реставрационных работах в Архангельском соборе Кремля над захоронениями великих князей нашли три саркофага, включая саркофаг Донского. Позднее подлинность останков была подтверждена с помощью антропологического исследования.