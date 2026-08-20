Москва20 авгВести.От мощей Дмитрия Донского будут отделены частицы, их разместят в нескольких храмах. Об этом информационной службе "Вести" заявил заместитель председателя синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
По его словам, состоялось событие, которое можно было бы назвать вторым обретением мощей.
Доступ к мощам будет открыт. От мощей отделены несколько частиц; согласно церковной практике, они будут расположены в некоторых храмах нашей страны - там, где все верующие смогут получить возможность им поклониться и помолитьсяотметил Вахтанг Кипшидзе