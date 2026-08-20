РПЦ: частицы мощей Дмитрия Донского разместят в нескольких храмах России Кипшидзе: частицы мощей Дмитрия Донского будут доступны в нескольких храмах

Москва20 авг Вести.От мощей Дмитрия Донского будут отделены частицы, их разместят в нескольких храмах. Об этом информационной службе "Вести" заявил заместитель председателя синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По его словам, состоялось событие, которое можно было бы назвать вторым обретением мощей.