Москва4 окт Вести.Кадры боевой работы новейшего зенитного артиллеристского комплекса ЗАК-30 "Цитадель" впервые показал Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести". Показана работа комплекса одного из позиционных районов по цели.

Комплекс "Цитадель" поразил вражеский беспилотник, летящий на высоте около 500 метров. Огонь по нему был открыт с расстояния 900 метров, цель была поражена.

Беспилотник упал и загорелся, его боезаряд не сдетонировал. На уцелевших частях дрона можно рассмотреть следы от поражающих элементов зенитного комплекса.