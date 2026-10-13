Ростех: "Цитадель" расходует меньше боеприпасов и бьет точнее обычных зениток Ростех: "Цитадель" бьет точнее обычных зениток

Москва13 окт Вести.Зенитный артиллерийский комплекс (ЗАК) "Цитадель" в сравнении с обычными зенитками расходует меньшее количество боеприпасов на одну цель, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Ростех.

ЗАК "Цитадель" благодаря своей системе управления огнем и снарядами с управляемым подрывом показал значительно меньший удельный расход боеприпасов на одну пораженную цель, чем стандартные артиллерийские зенитки​​​. В отдельных случаях расход кратно меньше приводят "Известия" выдержку из сообщения Ростеха

Ростех впервые показал ЗАК "Цитадель" на Международном форуме по безопасности.

ЗАК способен с помощью "умных" снарядов бороться с различными типами беспилотников (БПЛА). "Цитадель" уже подтвердила свои характеристики в боевых условиях.