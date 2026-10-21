Москва21 октВести.Новый российский зенитный комплекс "Цитадель" может поражать не только FPV-дроны и тяжелые БПЛА, но и крылатые ракеты. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.
В компании отметили, что "Цитадель" уже используется для прикрытия важных объектов.
Он способен поражать как малоразмерные FPV-дроны, так и тяжелые беспилотники самолетного типа и даже крылатые ракетыговорится в сообщении Ростеха
Кроме того, "Цитадель" может действовать как автономно, так и в составе эшелонированной системы противовоздушной обороны, подчеркнули в компании.
Ранее сообщалось, что новейший зенитный артиллерийский комплекс ЗАК-30 "Цитадель" способен поражать дальнобойные крылатые ракеты "Фламинго".