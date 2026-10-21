В Ростехе рассказали, на что способен зенитный комплекс "Цитадель" Ростех: ЗК "Цитадель" способен поражать крылатые ракеты

Москва21 окт Вести.Новый российский зенитный комплекс "Цитадель" может поражать не только FPV-дроны и тяжелые БПЛА, но и крылатые ракеты. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

В компании отметили, что "Цитадель" уже используется для прикрытия важных объектов.

Он способен поражать как малоразмерные FPV-дроны, так и тяжелые беспилотники самолетного типа и даже крылатые ракеты говорится в сообщении Ростеха

Кроме того, "Цитадель" может действовать как автономно, так и в составе эшелонированной системы противовоздушной обороны, подчеркнули в компании.

Ранее сообщалось, что новейший зенитный артиллерийский комплекс ЗАК-30 "Цитадель" способен поражать дальнобойные крылатые ракеты "Фламинго".