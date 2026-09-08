Ростех презентовал в Египте новейший зенитный комплекс с "умными" снарядами В Египте представили новейший российский зенитный комплекс "Цитадель"

Москва8 сен Вести.Госкорпорация "Ростех" впервые за рубежом представила новейший зенитный артиллерийский комплекс "Цитадель". Презентация состоялась на оборонной выставке El Alamein International Airshow 2026 в Египте.

Ключевая особенность нового комплекса – программируемые 30-миллиметровые снаряды.

В его арсенале есть "умные" снаряды, которые программируются на подрыв в определенной точке траектории. Такие боеприпасы накрывают беспилотники противника облаком шрапнели в нужный момент времени, и их требуется существенно меньше, чем обычных пояснили в госкорпорации

Кроме того, отмечают в Ростехе, артиллерийский комплекс автоматизирован и способен самостоятельно обнаруживать и уничтожать цели. Также к "Цитадели" подключаются тепловизор и радар, что позволит комплексу работать в любое время суток.

"Цитадель" предназначена для уничтожения воздушных целей в ближней зоне, и ее можно применять для организации эшелонированной противовоздушной обороны ключевых объектов.

Ростех рассчитывает, что новый комплекс вызовет большой интерес за рубежом.