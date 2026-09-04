Рособоронэкспорт: новейший Су-57Э поднимется в небо Египта Рособоронэкспорт: новейший Су-57Э совершит показательные полеты в Египте

Москва4 сен Вести.Новейший российский истребитель Су-57Э будет демонстрировать свои возможности в небе Египта на выставке El Alamein International Airshow 2026. Об этом сообщили в Рособоронэкспорте.

Уточняется, что на статической площадке компания покажет Су-57Э с авиационными управляемыми ракетами различного назначения.

Истребитель 5-го поколения Су-57Э продемонстрирует свои высокие летно-технические характеристики в ходе показательных полетов на авиасалоне отмечается в сообщении

Подчеркивается, что истребитель будет оснащен вооружением, в том числе ракетами класса "воздух-воздух" РВВ-МД2 малой дальности, РВВ-БД большой дальности, класса "воздух-поверхность" Х-38МЛЭ, малозаметной высокоточной крылатой ракетой нового поколения Х-69 и противорадиолокационной Х-58УШКЭ.

3 сентября сообщалось, что в рамках авиасалона Egypt International Airshow 2026 состоится мировая премьера истребителя Су-57Э с принципиально новым вооружением.