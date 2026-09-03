Ростех впервые покажет истребитель Су-57Э с принципиально новым вооружением Россия проведет мировую премьеру Су-57Э с принципиально новым вооружением

Москва3 сен Вести.В рамках авиасалона Egypt International Airshow 2026 состоится мировая премьера истребителя Су-57Э с принципиально новым вооружением, сообщили в Ростех.

Уточняется, что госкорпорация готовится продемонстрировать новые стелс-беспилотники, которые предназначены для запуска с борта Су-57Э.

Госкорпорация "Ростех" проведет мировую премьеру многофункциональных стелс-беспилотников для запуска с борта истребителя пятого поколения Су-57 говорится в сообщении

В госкорпорации подчеркнули, что беспилотники отличаются низкой радиолокационной заметностью, значительным радиусом действия и высокими скоростными характеристиками. Также аппараты будут оснащены крылом разного типа.

Помимо этого, наряду с другими новинками Ростех проведет международную премьеру системы "Бизон", которая предназначена для уничтожения дронов и других низколетящих целей.