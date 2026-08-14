В ОКБ Сухого рассказали, что двухместный Су-57 станет центром управления БПЛА

Новый двухместный Су-57 модифицирован под управление дронами В ОКБ Сухого рассказали, что двухместный Су-57 станет центром управления БПЛА

Москва14 авг Вести.Новая двухместная модификация российского истребителя пятого поколения Су-57 позволит управлять дронами. Об этом сообщил директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец.

В интервью "Звезде" он пояснил, что современная версия истребителя позволяет превратить его в воздушный пункт применения беспилотников.

Наличие второй кабины оператора позволяет подойти к реализации одной из ключевых технологий шестого поколения – это управление беспилотными летательными аппаратами отметил Стрелец

Он подчеркнул, что, пока оператор сосредоточен на пилотировании дронами, летчик может полностью фокусироваться на основной боевой задаче.

Ранее журналисты Military Watch Magazine заявили, что французские истребители Rafale сильно уступают новейшим российским самолетам Су-57. Издание добавляет, что другие российские истребители, стоящие на вооружении в ВКС РФ, а именно Су-30СМ и Су-35С превосходят по тактико-техническим характеристикам зарубежные аналоги.