Москва14 авгВести.Новая двухместная модификация российского истребителя пятого поколения Су-57 позволит управлять дронами. Об этом сообщил директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец.
В интервью "Звезде" он пояснил, что современная версия истребителя позволяет превратить его в воздушный пункт применения беспилотников.
Наличие второй кабины оператора позволяет подойти к реализации одной из ключевых технологий шестого поколения – это управление беспилотными летательными аппаратамиотметил Стрелец
Он подчеркнул, что, пока оператор сосредоточен на пилотировании дронами, летчик может полностью фокусироваться на основной боевой задаче.
Ранее журналисты Military Watch Magazine заявили, что французские истребители Rafale сильно уступают новейшим российским самолетам Су-57. Издание добавляет, что другие российские истребители, стоящие на вооружении в ВКС РФ, а именно Су-30СМ и Су-35С превосходят по тактико-техническим характеристикам зарубежные аналоги.