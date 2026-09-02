Москва2 сен Вести.Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в структуру Ростеха) проведет международную премьеру российской системы уничтожения воздушных целей "Бизон" на выставке в Египте, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Презентация состоится в ходе выставки Egypt International Airshow 2026, проходящей на территории международного аэропорта в городе Эль-Аламейн с 8 по 10 сентября.

По данным госкорпорации, "Бизон" предназначен для защиты инфраструктурных объектов от низколетящих малоразмерных целей, прежде всего беспилотников. Он может использоваться как самодостаточно, так и в составе элементов эшелонированной противовоздушной обороны (ПВО).

По данным Ростеха, система автоматически обнаруживает и сопровождает дроны, после чего передает целеуказание пулеметным установкам с боеприпасами калибра 7,62 мм. Решение об открытии огня принимает оператор.

Индустриальный директор оружейного кластера Ростеха Бекхан Оздоев заявил, что данный комплекс уже задействован на боевом дежурстве.

Ранее в России представили комплекс для защиты промышленных объектов от БПЛА.