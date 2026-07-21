В США представили многоразовую микроволновую систему для уничтожения дронов

Американская компания представила антидроновую систему, сжигающую начинку БПЛА В США представили многоразовую микроволновую систему для уничтожения дронов

Москва21 июл Вести.Американская компания Lockheed Martin впервые представила свою новую антидроновую систему под названием Morfius X-Rotor. По данным Defense News, аппарат способен нейтрализовать более 50 вражеских беспилотников за один вылет.

Устройство было презентовано на авиакосмическом салоне Фарнборо-2026 в Лондоне. Оно представляет собой беспилотник, который снабжен мощным микроволновым излучателем.

По информации разработчиков, система уже прошла успешные полевые испытания в штатах Аризона, Оклахома и Калифорния.

Ранее стало известно, что на Украине разработали новый дрон-камикадзе для ударов вглубь территории России. Согласно данным агентства Bloomberg , новый беспилотник имеет размах крыльев около 3,5 метра и способен преодолевать расстояние от 600 километров. Уточняется, что серийное производство данного дрона планируется начать уже в ближайшие месяцы.