Москва10 июлВести.На выставке "Дрон-экспо - 2026" в Казани представили новую линейку беспилотников "Сатурн" от Ростеха. Представитель концерна госкорпорации "Радиоэлектронные технологии" Николай Шушпанов рассказал ИС "Вести" о преимуществах аппарата.
Дрон спроектирован для решения гражданских и специальных задач. Компактная модель с камерой последнего поколения обнаруживает и распознает объекты без участия оператора.
В качестве гражданских целей он может использоваться для мониторинга, допустим, лесных пожаров и выявления очагов, мониторинга линий электропередач топливно-энергетического комплекса, в сельском хозяйстве — для поиска каких-то зон зараженияпояснил Шушпанов
Испытания БПЛА показали эффективность разведки и снижение нагрузки на наземные службы.