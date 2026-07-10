Новый БПЛА "Сатурн" может помочь в поисках зон заражения в лесах

Новая линейка БПЛА "Сатурн" может использоваться для отслеживания лесных пожаров Новый БПЛА "Сатурн" может помочь в поисках зон заражения в лесах

Москва10 июл Вести.На выставке "Дрон-экспо - 2026" в Казани представили новую линейку беспилотников "Сатурн" от Ростеха. Представитель концерна госкорпорации "Радиоэлектронные технологии" Николай Шушпанов рассказал ИС "Вести" о преимуществах аппарата.

Дрон спроектирован для решения гражданских и специальных задач. Компактная модель с камерой последнего поколения обнаруживает и распознает объекты без участия оператора.

В качестве гражданских целей он может использоваться для мониторинга, допустим, лесных пожаров и выявления очагов, мониторинга линий электропередач топливно-энергетического комплекса, в сельском хозяйстве — для поиска каких-то зон заражения пояснил Шушпанов

Испытания БПЛА показали эффективность разведки и снижение нагрузки на наземные службы.