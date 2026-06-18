Москва18 июнВести.Беспилотники "Геоскан 701В" для мониторинга лесных пожаров испытают в Якутии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия) со ссылкой на главу региона Айсена Николаева.
Как раз в июле месяце у нас будут проходить испытания новых систем искусственного интеллекта для беспилотных летательных аппаратов по выявлению и мониторингу лесных пожаровприводятся в сообщении слова Николаева
Беспилотный комплекс "Геоскан 701В" с применением системы искусственного интеллекта "Геоскан Горыныч" позволяет обнаруживать дым и очаги возгораний, определять их координаты и в режиме реального времени передавать информацию специалистам.
В перспективе беспилотные технологии смогут использоваться не только для мониторинга, но и для тушения природных пожаров.