Не просто сборка: ярославский вуз создаст сложные системы для беспилотников Ректор РГАТУ Кошкин рассказал о разработке беспилотников в Ярославской области

Москва23 июл Вести.Университет РГАТУ имени П.А. Соловьева в Ярославле подключился к проекту по беспилотным авиационным системам (БАС) с большим энтузиазмом. Об этом ИС "Вести" рассказал ректор вуза Валерий Кошкин.

По его словам, если собрать беспилотник не составляет труда, то другие задачи – создание двигателей и систем управления – требуют серьезных компетенций.

Правительство региона предложило нам принять участие в реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы" в Ярославской области. Мы, конечно, с большим энтузиазмом подключились. Сейчас многие занимаются беспилотниками. Собрать беспилотник несложно, сложно решить другие задачи. Это, собственно говоря, создание двигателей. Это непростая штука. А второе – это системы управления, навигации, обеспечение устойчивой связи с беспилотником. Здесь у нас тоже компетенции есть отметил Кошкин

Сообщается, что для студентов бесплатные занятия по проектированию и пилотированию аппаратов становятся залогом получения будущей профессии.