Москва23 июл Вести.Универсального решения для производства газотурбинных двигателей не существует – для каждой детали требуется отдельный подход на высокопроизводительном оборудовании. Об этом ИС "Вести" рассказал инженер-технолог АНО "Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Ярославской области" (НПЦ БАС ЯО) Арсений Косульников.

По его словам, такой метод помогает снизить затраты на технологическую подготовку производства.

На высокопроизводительном оборудовании мы производим подготовку технологий уже для серийного производства таких деталей, как колесо компрессора, которое находится в газотурбинном двигателе малоразмерном. Это делается для того, чтобы впоследствии уже при серийном производстве снизить затраты на технологическую подготовку производства. Сам двигатель достаточно сложное изделие, над ним работает команда специалистов различного профиля – это и технологи, и конструкторы.Под различные работы нужно различное оборудование, универсального решения не существует, но для таких высокотехнологичных деталей без подобного оборудования невозможно обойтись отметил Косульников

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