Москва6 июл Вести.Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) представила новейший поршневой двигатель АПД-13, предназначенный для гражданских беспилотников, на Международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. Об этом сообщили в госкорпорации.

Также ОДК продемонстрировала силовую установку М105 для малой авиации.

Ростех представил новые поршневые двигатели для БПЛА и малой авиации на ИННОПРОМе. … Двигатель АПД-13 предназначен для гражданских беспилотных летательных аппаратов отмечается в Telegram-канале Ростеха

Уточняется, что двигатель АПД-13 обладает мощностью в 13 лошадиных сил и уже прошел наземные и летные испытания. Силовая установка способна обеспечить полет беспилотника на высоте до 3 км.

Двигатель М105 выдает 115 лошадиных сил и предназначен для гражданских легких самолетов и автожиров. Подчеркивается, что это первый современный отечественный двигатель подобного класса в России. В ближайшее время ожидается получение сертификата разработчика на него от Росавиации, отметили в госкорпорации.

28 июня министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил, что создаваемый в России тяжелый авиационный двигатель ПД-35 может иметь тягу выше 35 тонн силы.