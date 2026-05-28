Москва28 мая Вести.Объединенная двигателестроительная корпорация госкорпорации "Ростех" завершила сертификационные испытания авиадвигателя ПД-8 для самолета Superjet по самым строгим российским требованиям.

Как сообщили в ОДК, двигатель прошел проверки по современным нормам летной годности и безопасности, включая требования по устойчивости к воздействию кристаллического льда и молниестойкости.

Испытания проводились на стендах предприятий "ОДК-Сатурн" и "ОДК-Авиадвигатель", а также с участием профильных сертификационных центров. Для этого было изготовлено около 25 комплектов газогенератора, а в натурных тестах использовали 78 сборок двигателя – более чем вдвое больше среднего показателя мировой практики.

Генеральный директор "ОДК-Сатурн" Илья Конюхов отметил, что российские стандарты предъявляют крайне высокие требования к прочности и надежности авиационных двигателей.

Удалось в достаточно сжатые сроки провести все испытания, по которым оценивается соответствие двигателя пунктам сертификационного базиса. Мы с этой задачей успешно справились и сейчас ожидаем получения сертификата типа сказал Конюхов

На сегодняшний день документы о прохождении испытаний переданы в Росавиацию для принятия решения о выдаче сертификата типа.

Турбовентиляторный двигатель ПД-8 тягой 8 тонн предназначен для ближнемагистральных самолетов SJ-100 и самолетов-амфибий Бе-200.