Сертификат на авиадвигатель ПД-8 может быть выдан в начале июня Росавиация в начале июня рассчитывает получить сертификат на ПД-8

Москва28 мая Вести.Сертификат на отечественный авиадвигатель ПД-8 может быть выдан в начале июня. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

Двигатель ПД-8 – это уникальная разработка нашего рыбинского завода, который входит в структуру Объединенной двигателестроительной корпорации. Мы фактически создали двигатель с нуля за шесть лет. Ни американцы, ни англичане, ни европейские страны такого не делали рывка. На сегодняшний день завершены все сертификационные испытания, идет оформление доказательных документов. Думаю, что в начале июня мы всех порадуем соответствующим выданным документом со стороны авиационных властей России заявил он

Ранее в Ростехе сообщали, что Объединенная двигателестроительная корпорация успешно провела самое сложное сертификационное испытание двигателя ПД-8 для самолета Superjet.