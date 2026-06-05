В России создадут двигатель для самолета бизнес-авиации Ростех планирует создать двигатель на базе ПД-8 для самолета бизнес-авиации

Москва5 июн Вести.Ростех планирует создать на базе двигателя ПД-8 силовую установку тягой 10 тонн для самолета бизнес-авиации, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

Комментируя выдачу сертификата типа для ПД-8, он отметил, что на базе двигателя можно сделать семейство двигателей как с увеличенной на 25–30% тягой, так и сниженной на 20% - в зависимости от задач.

В частности, планируется сделать двигатель с тягой в 10 тонн для самолета бизнес-авиации приводятся слова Чемезова в сообщении госкорпорации в Telegram

Он отметил, что сегодня двигателестроители также работают над ПД-8В – вертолетной версией силовой установки, предназначенной для тяжелого транспортного вертолета Ми-26.

Также Чемезов допустил, что газогенератор ПД-8 может стать базой для "наземных" двигателей – будет работать в энергетике и газотранспортной сфере.

Ранее сообщалось, что Росавиация выдала ОДК (входит в Ростех) сертификат типа на новый двигатель ПД-8 для самолета "Суперджет". Силовая установка завершила программу сертификационных испытаний и подтвердила соответствие нормам летной годности.

Торжественная церемония прошла на ПМЭФ-2026.