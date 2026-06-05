Глава Росавиации: в РФ можно будет производить до 30 двигателей ПД-8 в год

В РФ планируют производить около 30 двигателей ПД-8 в год Глава Росавиации: в РФ можно будет производить до 30 двигателей ПД-8 в год

Москва5 июн Вести.В России планируется производить около 30 авиадвигателей ПД-8 в год. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

Ядров отметил, что работа над созданием двигателя шла непросто: были и отказы, но в конечном итоге Росавиация выдала документ, который подтвердил, что двигатель соответствует нормам летной годности и безопасно может эксплуатироваться в авиакомпаниях.

Мы в рамках сертификации к серийному изготовлению двигателя будем сертифицировать ОДК "Сатурн" для того, чтобы этот двигатель производился. Мощности, предварительно, по нашим оценкам, – это 30 силовых установок в год сообщил Ядров

Ранее сообщалось, что Ядров выдал сертификат типа на отечественный двигатель ПД-8 для самолета "Сухой Суперджет" генеральному директору входящей в Ростех Объединенной двигателестроительной корпорации Александру Грачеву.