Москва28 июн Вести.Создаваемый в России тяжелый авиационный двигатель ПД-35 может иметь тягу выше 35 тонн силы. Об этом сообщил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Министру был задан вопрос о перспективах ситуации с дальнемагистральными самолетами в России в случае, если зарубежные рынки так и не откроются.

Мы Ил-96-й, собственно говоря, можем, если это будет необходимо российской авиации - можем его произвести. Да, конечно, говорить о том, что это современная машина, не приходится. Но мы в этом направлении работаем сообщил Алиханов

В частности, в России уже разрабатывается тяжелый авиационный двигатель ПД-35, ориентированный в том числе и на дальнемагистральные самолеты. По словам главы Минпромторга, его тяга может быть даже выше проектируемой.

Первое и самое главное, ключ к любому самолету — это двигатель. Он называется ПД-35, но, открою секрет, там уже выше 35 тонн тяга даже на демонстраторе технологий сказал Алиханов

Разработка тяжелого двигателя ПД-35 началась летом 2016 года на пермском "Авиадвигателе" и рыбинском "Сатурне". Двигатель должен обладать тягой от 26 до 35 тонн. Ранее Антон Алиханов отмечал, что ПД-35 можно будет использовать как в военной, так и в гражданской авиации, а также, возможно, для энергетического машиностроения.