Москва14 маяВести.Разрабатываемый тяжелый двигатель ПД-35 можно будет использовать как в военной, так и в гражданской авиации, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, чьи слова приводит ТАСС, на съезде Союза машиностроителей России.
Двигатель ПД-35 также можно использовать и под военную, и под гражданскую авиатехнику, как мы надеемся, и для энергетического машиностроениясказал Алиханов
Разработка ПД-35 началась летом 2016 года на пермском "Авиадвигателе" и рыбинском "Сатурне". В 2023 году предыдущий министр промышленности Денис Мантуров анонсировал, что двигатель будет создан к 2030 году. Двигатель должен обладать тягой от 26 до 35 тонн.