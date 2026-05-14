Алиханов поведал о возможностях разрабатываемого авиадвигателя ПД-35 Глава Минпромторга Алиханов: ПД-35 подойдет для военной и гражданской авиации

Москва14 мая Вести.Разрабатываемый тяжелый двигатель ПД-35 можно будет использовать как в военной, так и в гражданской авиации, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, чьи слова приводит ТАСС, на съезде Союза машиностроителей России.

Двигатель ПД-35 также можно использовать и под военную, и под гражданскую авиатехнику, как мы надеемся, и для энергетического машиностроения сказал Алиханов

Разработка ПД-35 началась летом 2016 года на пермском "Авиадвигателе" и рыбинском "Сатурне". В 2023 году предыдущий министр промышленности Денис Мантуров анонсировал, что двигатель будет создан к 2030 году. Двигатель должен обладать тягой от 26 до 35 тонн.