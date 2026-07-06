Алиханов: ресурс двигателя SJ-100 к концу 2027 года будет увеличен

Ресурс двигателя ПД-8 будет увеличен более чем в 20 раз, сообщил Алиханов Алиханов: ресурс двигателя SJ-100 к концу 2027 года будет увеличен

Москва6 июл Вести.Ресурс российского двигателя ПД-8, которым будут оснащены самолеты SJ-100, будет к концу 2027 года доведен до целевого значения. Об этом ИС "Вести" заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

По его словам, уже к концу текущего года планируется нарастить ресурс двигателя более чем в 20 раз.

Алиханов напомнил, что в июне двигатель ПД-8 для SJ-100 получил сертификат типа.

Двигатель, ПД-8 пока с небольшим ресурсом, скажем так, получил этот сертификат, но уже к концу года этот ресурс будет увеличен более чем в 20 раз, а в конце следующего года, мы, собственно говоря, выйдем уже на требуемые нам три с лишним тысячи [часов] сказал министр

Он подчеркнул, что работа по наращиванию потенциала нашей техники ведется на постоянной основе.