Москва6 июлВести.Рыночную цену отечественного двигателя ПД-8, который встроили в импортозамещенную версию самолета SSJ-100, определят после выхода на серийное производство. Об этом сообщили в Минпромторге РФ в ходе выставки "Иннопром", пишет ТАСС.
Рыночная цена на двигатель будет определяться после того, как он выйдет в серийное производство. Пока стоимость не сформированаотметили в ведомстве
Ранее "Коммерсант" писал, что замена французских двигателей на 50 самолетах SSJ-100 на российские обойдется в 115 млрд рублей, то есть по 2,3 млрд рублей на самолет. Как отмечала газета, это сопоставимо с ценой SSJ-100, но в два раза меньше себестоимости нового SJ-100 в 5,5 млрд рублей.