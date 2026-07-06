Минпромторг: цену двигателя ПД-8 для SSJ-100 определят после его выхода в серию

Минпромторг объяснил, когда определят цену российского двигателя для SSJ-100 Минпромторг: цену двигателя ПД-8 для SSJ-100 определят после его выхода в серию

Москва6 июл Вести.Рыночную цену отечественного двигателя ПД-8, который встроили в импортозамещенную версию самолета SSJ-100, определят после выхода на серийное производство. Об этом сообщили в Минпромторге РФ в ходе выставки "Иннопром", пишет ТАСС.

Рыночная цена на двигатель будет определяться после того, как он выйдет в серийное производство​​​. Пока стоимость не сформирована отметили в ведомстве

Ранее "Коммерсант" писал, что замена французских двигателей на 50 самолетах SSJ-100 на российские обойдется в 115 млрд рублей, то есть по 2,3 млрд рублей на самолет. Как отмечала газета, это сопоставимо с ценой SSJ-100, но в два раза меньше себестоимости нового SJ-100 в 5,5 млрд рублей.