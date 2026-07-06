Москва6 июлВести.Конкурс на проведение опытно-конструкторских работ по замене французского двигателя самолета SJ-100 на отечественный объявят в ближайшее время. Об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков.
Такое заявление Абраменков сделал в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром-2026", которая проходит в Екатеринбурге с 6 по 9 июля.
В ближайшее время должен быть размещен [конкурс], решения все принятысказал Абраменков
Ранее сообщалось, что Объединенная авиастроительная корпорация намерена заменить французские двигатели у 50 самолетов SSJ-100 на российские, программа оценивается в 115 миллиардов рублей. Ориентировочный срок начала работ по замене первых двигателей — конец 2029 года.