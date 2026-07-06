Замена французских двигателей на 50 самолетах SSJ-100 обойдется в 115 млрд руб "Коммерсант": замену французских двигателей на 50 SSJ-100 оценили в 115 млрд руб

Москва6 июл Вести.Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") намерена заменить французские двигатели у 50 самолетов SSJ-100 на российские, программа оценивается в 115 миллиардов рублей. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники в отрасли.

В ОАК оценили число самолетов SSJ-100 для ремоторизации в 50 штук, то есть в треть от всего парка... Стоимость программы оценивается примерно в 115 миллиардов рублей пишет издание

Отмечается, что ориентировочный срок начала работ по замене первых двигателей — конец 2029 года.

Ранее "Ростех" представил новейший поршневой двигатель АПД-13, предназначенный для гражданских беспилотников.