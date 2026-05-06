Москва6 мая Вести.Промышленность и эксплуатанты координируют усилия для продления летной годности текущего парка самолетов семейства SSJ100. Об этом рассказали "Ведомостям" в госкорпорации "Ростех".

Отмечается, что с начала эксплуатации флот перевез свыше 40 млн пассажиров, проведя в воздухе более 2 млн летных часов. По словам представителя Ростеха, с февраля 2022 года число компонентов самолета, которые обслуживаются в России, выросло более чем в пять раз, превысив 450 наименований, в том числе речь идет о комплектующих для двигателя SaM‑146. При этом ресурс самого двигателя продлен на 3000 полетных циклов и в перспективе может быть увеличен дополнительно – над этим работает Объединенная двигателестроительная корпорация совместно с авиационными властями.

В Минпромторге, в свою очередь, уточнили, что расширение ресурса является постоянным плановым процессом для любого самолета. Очередной этап такой работы проводится, когда налет наиболее интенсивно эксплуатируемых судов достигает 80% от текущего назначенного ресурса.

Расширение самолетам типа SSJ100 назначенных ресурсов/сроков службы – составная часть НИОКР, ведущихся разработчиком самолета "Яковлевым". Расширение проводится поэтапно на основании выполнения комплекса расчетно-экспериментальных работ по обоснованию назначенного ресурса/срока службы планера, шасси, составных частей и систем самолета рассказали изданию в министерстве

Как выяснили "Ведомости", Минпромторг уже занимается поисками претендента на проведение работ по улучшению характеристик надежности, расширению назначенного ресурса, поддержанию эксплуатации и сохранению летной годности самолетов SSJ100. Соответствующее извещение размещено на портале госзакупок 28 апреля.

Серийное производство SSJ100 началось в 2011 году.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что полностью импортозамещенный пассажирский самолет Superjet-100 начнет выполнять регулярные рейсы в России уже в конце 2026 года.