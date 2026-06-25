Ростех начал сборку первых серийных двигателей ПД-8 для SJ-100 Ростех: первые серийные двигатели ПД-8 передадут для SJ-100 в ближайшие месяцы

Москва25 июн Вести.Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в состав Ростеха) начала сборку первых серийных авиационных двигателей ПД-8 для импортозамещенных самолетов SJ-100.

Как отметили в ОДК, первые моторокомплекты для серийных силовых установок уже изготовлены. Передача двигателей заказчику и их установка на самолеты SJ-100 запланированы в ближайшие месяцы.

Для подготовки к серийному выпуску на "ОДК-Сатурн" модернизировали производственную базу: предприятие закупило и ввело в эксплуатацию около 100 современных станков и установок, а также необходимое технологическое и контрольно-измерительное оборудование.

В Ростехе подчеркнули, что разработка ПД-8 заняла шесть лет – примерно вдвое меньше сроков, которые обычно требуются для создания новых авиационных двигателей. В конструкции и процессе производства были внедрены 17 новых технологий.

В июне 2026 года двигатель ПД-8 получил сертификат типа, подтвердивший его соответствие требованиям летной годности. Следующим этапом станет выход на ритмичное серийное производство для обеспечения поставок двигателей для программы SJ-100.

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