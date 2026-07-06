Минпромторг: замену двигателей на "Суперджетах" оценят для каждого борта

Минпромторг раскрыл детали программы ремоторизации "Суперджетов" Минпромторг: замену двигателей на "Суперджетах" оценят для каждого борта

Москва6 июл Вести.Стоимость программы по замене французских двигателей на прошлых моделях самолета SJ-100 определит Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) после анализа авиапарка. Об этом заявил замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков.

По его словам, "Суперджеты" активно эксплуатируются российскими авиаперевозчиками, из-за чего авиакомпаниям и ОАК необходимо сформировать финансовую модель, которая позволит двигателестроителям и авиастроителям заменять моторы без убытков.

Стоимость программы ремоторизации будет определяться ОАК с авиакомпаниями после анализа общего парка самолета​​​. Для каждого борта она будет сформирована отдельно сказал Абраменков в кулуарах Иннопрома-2026

Замглавы Минпромторга подчеркнул, что от модели каждого конкретного воздушного судна зависит, какое количество пойдет под замену двигателя. Поручение ОАК и авиакомпаниям посчитать эту модель уже дано, отметил Абраменко.

Ранее сообщалось, что ОАК намерена заменить французские двигатели у 50 самолетов SSJ-100 на российские, программа оценивается в 115 миллиардов рублей. Ориентировочный срок начала работ по замене первых двигателей — конец 2029 года.